الجامعة البريطانية في مصر تنظم حفل الأوركسترا للموسيقى الأذربيجانية

نظمت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، بالتعاون مع السفارة الأذربيجانية، حفل أوركسترا الموسيقى الكلاسيكية الأذربيجانية، والذي قدمته الجمعية الفيلهارمونية المصرية "لآلئ" بقيادة الموسيقار أحمد الصعيدي وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، والسفير عمرو موسي عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور عمرو سعده، رئيس قطاع الخريجين والتطوير بالجامعة، ولفيف من الشخصيات الحكومية والعامة المصرية والأذربيجانية، إلى جانب عدد من سفراء الدول الصديقة و ممثلي السلك الدبلوماسي، وعددًا من خريجي الجامعة.



واستهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا خلالها على عمق علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة مؤخرًا في مؤتمر قمة المناخ (COP29) والذي عقد في باكو بالتعاون مع جامعة ADA، والذي يعتبر بداية لتعاون كبير بين الجامعة البريطانية والسفارة الأذربيجانية في القاهرة.



وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذه الليلة تجسد احتفاءً بالفن والثقافة، وتؤكد على أن التبادل الثقافي هو السبيل الأمثل لبناء جسور من الصداقة والفهم المشترك بين الأمم، كما تشكل هذه الأمسية تكريمًا لخريجينا المميزين الذين عادوا إلى جامعتهم ليشاركوا في هذا الحدث الثقافي الاستثنائي، لنحتفل معًا بنجاحاتهم المهنية التي تجسد القيم التي رسختها الجامعة فيهم، والتي تدعو إلى تعزيز التفاهم العالمي والإسهام في بناء مستقبل أفضل.

من جانبه، ألقى السفير الأذربيجاني، الخان بولوخوف، كلمة أكد فيها أن الحفل يُعقد احتفاءً بإعلان مدينة شوشا "عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي" لعام 2024، وبمناسبة استضافة أذربيجان لقمة المناخ COP29 ، كما أشار إلى عمق العلاقات بين أذربيجان ومصر، التي تتوسع عامًا بعد عام، لافتًا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين لافتتاح السفارة الأذربيجانية في القاهرة.

وأكد السفير أن الزيارات المتبادلة، وتبادل الطلاب، وتنظيم الفعاليات الثقافية، تجسد قوة العلاقات بين البلدين. كما أوضح أن هذه الفعاليات تُعد فرصة لتعريف الجمهور المصري بالثقافة والموسيقى الأذربيجانية، مقدمًا الملحن وقائد الأوركسترا العالمي "توفيج باكيخانوف" الذي زار القاهرة خصيصًا للمشاركة في هذه الأمسية بمقر الجامعة البريطانية.

تضمن الحفل تقديم مقطوعات موسيقية شهيرة، منها العمل السيمفوني "ليلى والمجنون" لغارا غاراييف، وكونشيرتو التشيلو لتوفيق باكيخانوف، بالإضافة إلى مقام "شور" السيمفوني لفكرت أميروف، و لاقى الحفل تفاعلًا واسعًا من الحضور.

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