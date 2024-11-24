على فرج يتوج ببطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024

توج النجم المصرى علي فرج لاعب نادى وادى دجلة، والمصنف الأول عالميًا، بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024، بعد ريمونتادا أمام البيروفى دييجو الياس.

وحول النجم المصرى على فرج تأخره بـ 0-2 فى الأشواط، إلى فوز غالى بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:

6-11 ، 7-11 ، 11-8 ، 11-1 ، 11-4 .

وانطلقت البطولة التي تعد من إحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية للرجال والسيدات، يوم 19 نوفمبر، بمجموع جوائز وصل إلى 120 ألف دولار لكل منهما.