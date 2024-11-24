توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على رعاية أبنائه ويعمل على فتح صفحة جديدة لهم للاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين، ملتزمين بالحفاظ على وطنهم والعيش في أمن وسلام على أرضه.

وأشارت القناة، في نبأ عاجل، إلى أن النيابة العامة قد استجابت لتوجيهات الرئيس السيسي وأفرجت عن مئات المحبوسين، كما طلبت اليوم من المحكمة استبعاد مئات الأفراد من قوائم الإرهاب.

يأتي هذا القرار بعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمًا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة.

وفي سياق متابعة الدولة لمراجعة موقف الأفراد المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، قامت النيابة العامة بتكليف الجهات الأمنية بإجراء تحريات للتحقق من مدى استمرار نشاط الأفراد المدرجين على تلك القوائم. وأسفرت التحريات عن توقف نشاط 716 شخصًا من المدرجين عن أعمالهم غير القانونية ضد الدولة. بناءً على ذلك، قدم النائب العام طلبًا إلى محكمة الجنايات، التي قررت رفع هذه الأسماء من القوائم.

النيابة العامة أكدت أنها تواصل مراجعة وضع باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.