الإعدام لعاطل وسباك بتهمة قتل "مسنة" لسرقتها بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بـالإعدام شنقا لـعاطل وسباك، لاتهامهم بقتل مسنة أثناء نومها خلال قيامهم بالتسلل لمسكنها لسرقة ذهبها بشبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفتاه.

الإعدام للمتهمين بقتل مسنة في شبرا الخيمة

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (18141 /2024- جنايات ثان شبر الخيمة، والمقيدة برقم 1641 /2024 كلى جنوب بنها).. أنه في يوم 9 / 3 / 2024، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، أقدم المتهمين «سعودى ح س»، 20 سنة، بدون عمل، مقيم عزبة رستم ثان شبرا القليوبية، و«هشام ص ا»، 23 سنة، سباك، مقيم عزبة رستم، ثان شبرا القليوبية، على قتل السيدة «سنجق سليمان أحمد»، البالغة من الكبر عتيا، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتلها وأعدا لهذا الغرض آداه بطشهما، عقار مخدر، وتسللا لمسكنها ونفاذًا لاتفاقهما على قتل ضحيتهما، ودخلا إلى حيث مرقدها وباغتاها حال نومها بأن أطبقا على جيدها وفمها خانقان أياها كاتمان لأنفاسها قاصدان من ذلك إزهاق روحها ولم يردعهما ضعف قوتها وقلة حيلتها وصلة رحم الأول فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنه فى ذات الزمان والمكان سرق المنقولات - مصوغات ذهبية - المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجنى عليها من داخل مسكنها ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "عقار مخدر"، دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكدت تحريات الرائد مينا عاطف، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن وجود اتفاق مسبق بين المتهمين للدلوف لشقة المجنى عليها فجرا وتخديرها وسرقة مصوغاتها الذهبية وأنهما عزما الخلاص منها إذا حالت بينهما وبين إتمام الجريمة، وما أن دلفا وشرعا فى تخديرها استشعرتهما فقاومت فشلا مقاومتها بمزيد من رذاذ المخدر، وتعديا عليها ضربًا بحافة سريرها وخنقًا حتى فاضت روحها فسرقا مصوغاتها وفرا هاربين وأمكن ضبطهما والمصوغات وعقار التخدير بمسكن الثاني.