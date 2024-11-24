استشهاد وإصابة 30 لبنانيا في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثقيلة على منزل في بلدة مشغرة، ما أدى إلى تدميره، وسقوط شهيدين اثنين وعشرين جريحا، توزعوا على مستشفيي مشغرة والبقاع.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم/ الأحد/ أن استهداف حاجز الجيش اللبناني في العامرية أدى إلى إصابة أكثر من 8 عسكريين في الجيش، بينهم حالتان حرجتان، كما تعرضت المنطقة الواقعة بين المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور، لقصف من عيار 155 ملم.

من جانبه، دعا رئيس بلدية ​برج البراجنة​ عاطف حسن منصور، الأهالي بـ "عدم الاقتراب من المناطق التي قد تكون عرضة للاستهداف من قبل إسرائيل، وذلك حفاظا على سلامتهم".