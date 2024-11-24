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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد وإصابة 30 لبنانيا في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثقيلة على منزل في بلدة مشغرة، ما أدى إلى تدميره، وسقوط شهيدين اثنين وعشرين جريحا، توزعوا على مستشفيي مشغرة والبقاع.


وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم/ الأحد/ أن استهداف حاجز الجيش اللبناني في العامرية أدى إلى إصابة أكثر من 8 عسكريين في الجيش، بينهم حالتان حرجتان، كما تعرضت المنطقة الواقعة بين المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور، لقصف من عيار 155 ملم. 
من جانبه، دعا رئيس بلدية ​برج البراجنة​ عاطف حسن منصور، الأهالي بـ "عدم الاقتراب من المناطق التي قد تكون عرضة للاستهداف من قبل إسرائيل، وذلك حفاظا على سلامتهم".

الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بلدة مشغرة