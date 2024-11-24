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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الإسماعيلي يبحث عن أول فوز في الدوري من بوابة بتروجت

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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يبحث فريق الإسماعيلى عن اول فوز في الدوري الممتاز للموسم الجديد عندما يستضيف  نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.

مشوار الإسماعيلي وبتروجت في الدوري

افتتح الإسماعيلي مشوار في الدوري المصري بالتعادل على أرضه أمام غزل المحلة بدون أهداف ثم خسر أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المقابل تعادل بتروجت في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدف لكل فريق وبنفس النتيجة تعادل الفريق البترولي مع مودرن سبورت في الجولة الثانية.

تفاصيل إصابة محمد بيومي

أعلن النادي الإسماعيلي تفاصيل إصابة لاعبه محمد بيومي، التي تعرض لها في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.
وقال الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، في بيان رسمي إن بيومي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.
 

فريق الإسماعيلي الدوري الممتاز بتروجت دوري نايل جدول ترتيب مسابقة الدوري