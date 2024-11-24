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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مي فاروق وزوجها يصلان مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على محمد رحيم

مي فاروق ووزجها محمد
مي فاروق ووزجها محمد العمروسي
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وصل الفنانون مي فاروق وزوجها محمد العمروسي مسجد الشرطة في الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على الملحن الكبير محمد رحيم.

وأعلنت أنوسا كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، عن ميعاد ومكان جنازة زوجها، وذلك بعد جدل كبير وتحديد أكثر من ميعاد للجنازة، بسبب الاشتباه في وجود شق جنائي وعرض الجثمان على الطب الشرعي وتبين أن الوفاة طبيعية بسبب سكتة دماغية.

ونشرت أنوسة كوتة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،وعلقت:"بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))صدق الله العظيم، يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر، بعد صلاة الظهر، صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة ٦ اكتوبر ، الموسيقار/محمد رحيم، انا بحبك".

وقدم رحيم على مدار تاريخه الفني أغاني ناجحة لنجوم الوطن العربي منها: ابن الجيران “نانسي عجرم”.

لو عشقاني “عمرو دياب”، بحبك “جنات”، اه ياليل “هشام عباس”، الحب الحقيقي “محمد فؤاد”، يونس “محمد منير”، وحكايتك ايه “عمرو دياب” وغيرهم.

فاروق وزوجها يصلان مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة محمد