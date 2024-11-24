جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفد من IBM العالمية لتعزيز التدريب المهني

استقبلت الدكتورة ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، وفد من شركة IBM العالمية والذي يضم السيدة بترا فلوريزون، مديرة مبيعات IBM كوانتوم إنتربرايز العالمية, والسيدة دينا جلال، رئيسة الشؤون الحكومية بمصر وشمال إفريقيا، والسيد بول بارازولي، رئيس الشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتعزيز التدريب التكنولوجي المتقدم ومشاريع التعاون القائمة على الابتكار لموائمة التعليم مع احتياجات الصناعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد ياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي كلمتها الترحيبية، استعرضت الدكتورة ريم بهجت، الاستراتيجية الحاكمة للجامعة، قائلة :" نحن سعداء بمشاركة تطلعاتنا واستراتيجيتنا الأكاديمية مع شركة IBM العالمية لتبادل الخبرات وبحث سبل كيفية الاستفادة في هذا الإطار، فنحن لدينا ممارسات أكاديمية وتجارب متنوعة في البحث والابتكار، وبرامج ومبادرات مشتركة يمكن تفعيلها والاستفادة منها بين الجانبين". مؤكدة على أنه من المهم الاستمرار في تنظيم الدورات التدريبية والتفاعل مع الكيانات العالمية المرموقة، كتلك التي تملكها مؤسسات موثوقة كشركة IBM العالمية، مما سيساهم في تطوير ورفع مستوى الطلاب في جامعة مصر للمعلوماتية.

وأضافت الدكتورة ريم بهجت :" أن جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بالبحث العلمي والتعليم فيما يتعلق بالمستجدات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، حيث يعد ذلك جزءً من رسالتنا الرامية إلى إعداد أجيال قادرة على قيادة دفة المستقبل التكنولوجي".

كما أوضح الدكتور أحمد حمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة مصر للمعلوماتية تتمتع بعلاقات وطيدة مع كبرى الجامعات العالمية وكذلك أيضا مع المؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والإتصالات، مما يجعلنا في ركب التطور المستمر الذي يشهده القطاع محلياً وعالمياً. لافتاً إلى أن الجامعة تعمل بمنظومة تحفز الطلاب وتمكنهم من التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والبحثية وتعزيز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلاً عن إعدادهم لتولي أدوار متقدمة في القطاع، وذلك ضمن توجه الدولة تخريج أجيال من المبدعين.

وقدمت الدكتورة أمل الجمال رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية، عرضاً توضيحياً لكافة الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجامعة والتي تتيح للطلبة اتباع نهج متكامل من أساليب التعليم الحديث، حيث تعد جامعة مصر للمعلوماتية جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى إنشاء اقتصاد قائم على التعليم الجيد.

وفي نهاية اللقاء، أشاد وفد IBM العالمية بمستوى جامعة مصر للمعلوماتية ومدى تطور إمكانياتها والانفتاح في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها للطلاب، وهو ما ينعكس على شخصيتهم العلمية وقدراتهم العملية التي تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل في الداخل والخرج بمعايير عالمية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.