الاتحاد المصرى للإسكواش يعلن تعذر مشاركة نوران جوهر فى بطولة هونج كونج

أعلن الاتحاد المصرى للإسكواش، عن تعذر مشاركة نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميًا، فى منافسات بطولة العالم لفرق منتخبات السيدات فى هونج كونج الشهر القادم.

وكشف بيان الاتحاد المصرى للإسكواش عن سبب عدم مشاركة نوران جوهر فى بطولة العالم التى تستضيفها هونج كونج فى الشهر المقبل، بأن ذلك نظراً لخضوعها لجراحة فى الأنف خلال الفترة المقام فيها البطولة.

وبعد أعتذار هانيا الحمامى، ستنضم أمينة عرفى إلى الكتيبة المصرية للسيدات ويصبح التشكيل حسبما أعلن الاتحاد المصرى للإسكواش كالتالى :



1- نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا

2- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا

3- روان العربى المصنفة الثامنة عالميا

4- أمينة عرفى المصنفة التاسعة عالميا .



بينما جاء تشكيل منتخب الرجال، كالتالى :

1- علي فرج المصنف الأول عالميا

2- مصطفى عسل المصنف الثانى عالميا

3- مازن هشام المصنف الخامس عالميا

4- كريم عبد الجواد المصنف السابع عالميا.