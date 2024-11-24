اليابان تدعم الهلال الأحم المصري بمنحة لتطوير الرعاية الصحية في 12 محافظة

وقّع سفير اليابان بمصر، إيواي فوميو، مع الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، 2024، عقد منحة بقيمة 126 ألف دولار أمريكي ضمن إطار برنامج المساعدات اليابانية للأمن الإنساني (KUSANONE).

تهدف المنحة إلى تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية في 12 محافظة مصرية، حيث سيتم استخدام التمويل لتوفير أربع شاحنات متخصصة لدعم شبكة توزيع الإمدادات الطبية على المراكز الصحية التابعة للجمعية.

وأعرب السفير الياباني خلال حفل التوقيع عن فخره بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، مشيدًا بدوره الحيوي في تقديم الدعم الإنساني ومواجهة الأزمات

. وأكد أن المشروع يسعى لتعزيز مستوى الرعاية الصحية، مع دعم جهود الجمعية الإنسانية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية مثل أزمة غزة.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة آمال إمام الدعم الياباني، مشيرة إلى أن المنحة ستحدث نقلة نوعية في العمليات اللوجستية للجمعية، مما يمكنها من تلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

يعد هذا المشروع جزءًا من تاريخ طويل من التعاون بين مصر واليابان عبر برنامج (KUSANONE)، الذي قدّم منذ انطلاقه أكثر من 10 ملايين دولار لتمويل 180 مشروعًا في مجالات تشمل الصحة، التعليم، المياه، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وتفتح سفارة اليابان باب التقديم للمنظمات غير الحكومية المهتمة بتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحسين الظروف الإنسانية بالمجتمعات المحلية.