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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن مصير420 ألف معلم تم التعاقد معهم

سناء السعيد
سناء السعيد
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تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصير مسابقة قد تم الاعلان عنها من قبل لسد العجز بالمدارس علي مستوى الجمهورية وتقدم لها ٤٢٠ ألف معلم ومعلمة وتم اختيار ٤٨ ألف ثم جاءت التصفية النهائية ٣٦ ألف تم تدريبهم واستيفاء أوراقهم وتم تسليمهم خطابات تفيد التوجه للمدارس واستلام العمل، ثم تم فصلهم دون مبرر بعد القيام بالعمل لمدة ١٢٠ يوم واستخراجهم للمستندات وقيامهم بالتدريبات المطلوبة!!  
وأضافت السعيد: تم الإعلان عن عجز المدرسين بالمدارس وتمت الاستعانة بمعلمي الحصة، ومازال العجز قائمًا حتى بعد دمج مواد وإلغاء مواد، وهنا أسأل عن مصير ٣٦ ألف معلم ومعلمة، مطالبة بتعيين واستقرار أوضاع المعلمين الوظيفية ممن اجتازوا كل الاختبارات والوصول للتصفيات النهائية والعمل بالفعل في التدريس. 

النائبه سناء السعيد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التربية والتعلي