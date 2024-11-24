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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وصول جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه

جنازة محمد رحيم
جنازة محمد رحيم
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وصل منذ قليل جثمان الملحن الكبير محمد رحيم إلى مسجد الشرطة  في الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه.

وأعلنت أنوسا كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، عن ميعاد ومكان جنازة زوجها، وذلك بعد جدل كبير وتحديد أكثر من ميعاد للجنازة، بسبب الاشتباه في وجود شق جنائي وعرض الجثمان على الطب الشرعي وتبين أن الوفاة طبيعية بسبب سكتة دماغية.

ونشرت أنوسة كوتة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،وعلقت:"بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))صدق الله العظيم، يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر، بعد صلاة الظهر، صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة ٦ اكتوبر ، الموسيقار/محمد رحيم، انا بحبك".

وصول جثمان الملحن محمد رحيم مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة