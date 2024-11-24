المشدد 5 سنوات لعاطلين في حيازة الايس المخدر بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من مخدر الايس، بقصد الاتجار والتربح الغير مشروع بمنطقة الساحل.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 25 كيس داخلهم مادة الميثامفيتامين المخدر والايس المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة الساحل، تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين ولهما معلومات جنائية ، أثناء استقلالهم دراجة نارية ، و بحوزتهم على3لفافات كبيرة لمخدر ميثامفيتامين ، وسلاح أبيض ، ومبلغ مالى، و وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الابيض، بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.