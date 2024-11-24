أحداث مهمة في حية القديس مارمينا العجائبي

رحل القديس مارمينا العجائبي في مثل هذا اليوم ، وتستعرض البوابه في هذا التقرير احداث هامه في حياه القديس مارمينا الذي يعتبر واحدًا من أبرز القديسين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ولد مارمينا في مدينة نقيوس وكان والده أوذكسيوس واليًا عليها ، ولكن الحقد والحسد دفعا أخاه إلى التدخل لدى الملك ضد مارمينا، فتم نقله إلى أفريقيا وعُين واليًا عليهاو فرح أهل أفريقيا به حيث كان يتمتع برحمة كبيرة، ويخاف الله في كل أعماله.

في أفريقيا، استطاع القديس مارمينا أن يُظهر تقواه وإيمانه، مما جعله يحظى بمحبة الجميع و لكن مع تصاعد الاضطهاد ضد المسيحيين، قام مارمينا بالتمسك بإيمانه دون تردد، مما أدى إلى موته على يد السلطات الوثنية.

لقد ترك القديس مارمينا إرثًا عظيمًا في الكنيسة القبطية، حيث تُنسب إليه العديد من المعجزات، ويُعد رمزًا للشجاعة والإيمان الثابت في مواجهة الاضطهاد ،ولا يزال المسيحيون في مصر وحول العالم يتذكرون رحيله في هذا اليوم كعلامة للتضحية والتمسك بالإيمان حتى النهاية.