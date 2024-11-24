أمينة عرفى تتوج ببطولة سنفافورة المفتوحة للإسكواش 2024

فى نهائى مصرى خالص، توجت أمينة عرفى صاحبة الـ 17 عاماً، ببطولة سنغافوره المفتوحة للإسكواش 2024، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك على حساب هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثالثة عالميًا، بعد مباراة مارثونية أستمرت 96 دقيقة أنتهت بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

9-11 ، 11-9 ، 11-13 ، 11-1 ، 11-9.

بهذا الفوز توجت أمينة بأولى ألقابها فى بطولات PSA الفئة الذهبية.

وانطلقت البطولة التي تعد من إحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية للرجال والسيدات، يوم 19 نوفمبر، بمجموع جوائز وصل إلى 120 ألف دولار لكل منهما.





