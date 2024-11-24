ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمينة عرفى تتوج ببطولة سنفافورة المفتوحة للإسكواش 2024

أمينة عرفى
أمينة عرفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى نهائى مصرى خالص، توجت أمينة عرفى صاحبة الـ 17 عاماً، ببطولة سنغافوره المفتوحة للإسكواش 2024، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك على حساب هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثالثة عالميًا، بعد مباراة مارثونية أستمرت 96 دقيقة أنتهت بنتيجة 3-2.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
9-11 ، 11-9 ، 11-13 ، 11-1 ، 11-9.
بهذا الفوز توجت أمينة بأولى ألقابها فى بطولات PSA الفئة الذهبية.
وانطلقت البطولة التي تعد من إحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية للرجال والسيدات، يوم 19 نوفمبر، بمجموع جوائز وصل إلى 120 ألف دولار لكل منهما.



 

أمينة عرفي بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024 بطولة سنغافوره المفتوحة للإسكواش هانيا الحمامي وادي دجلة بطولات PSA اسكواش مصر