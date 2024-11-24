ناقد رياضي: المصري هزم الزمالك بمساعدة جوميز.. والهدف ساذج

قال أحمد إبراهيم ناقد رياضي، إنّ المصري البورسعيدي فاز على منافسه الزمالك في مباراة الأمس التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل بمساعدة مدربه جوميز، كما أن هدف المباراة كان سببه خطأ ساذج من عمر جابر ومحمد عواد.

وأضاف إبراهيم، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ جوميز لم يدر المباراة بشكل جيد، فقد بدأ بتشكيل خاطئ للغاية، جعل الفريق منكمشا في الشوط الأول، لافتًا، إلى أنّ قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا يجب أن يلعب آخر 15 دقيقة من عمر كل مباراة.

وتابع: "شيكابالا حاليا لا يمكنه مناطحة اللاعبين الجاهزين بدنيا في بداية المباراة، لكن الوضع في نهاية المباراة يكون مختلفا عندما يستنفذ الخصم أكثر من 70% من لياقتاه البدنية، وبالتالي يستطيع شيكابلا صنع الفارق في نهاية المباريات".

وذكر، أنّ جوميز لا مبرر له في عدم الدفع بأحمد سيد زيزو، مشيدًا بعلي ماهر مدرب المصري وقراءته للمباراة، ولافتا، إلى أن المصري حق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة ضد الزمالك.