تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 8 شركات ومكتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (مجموعة من الأوراق والمستندات التى تدل على نشاطهم الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الشركات "بدون ترخيص" والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.
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الأمن يضبط القائمين على إدارة 8 شركات سياحة بدون ترخيص
تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية