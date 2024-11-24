ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط القائمين على إدارة 8 شركات سياحة بدون ترخيص

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية
 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 8 شركات ومكتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (مجموعة من الأوراق والمستندات التى تدل على نشاطهم الإجرامى).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الشركات "بدون ترخيص" والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

أجهزة وزارة الداخلية قطاع الامن العام 8 شركات ومكتب بالنصب مواقع التواصل الاجتماعي