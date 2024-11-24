الأمن يضبط القائمين على إدارة 8 شركات سياحة بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 8 شركات ومكتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (مجموعة من الأوراق والمستندات التى تدل على نشاطهم الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الشركات "بدون ترخيص" والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.