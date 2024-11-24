خبير تكنولوجي يقدم نصائح مهمة لتأمين الشبكات الإلكترونية

تحدث الدكتور حاتم زغلول، خبير تكنولوجي وإلكتروني، عن سرقة الشبكات الإلكترونية، موضحًا: أن من أشهر الطرق وأوسعها انتشارا تحميل تطبيقات تمنح كلمات مرور شبكات إلكترونية كثيرة لمن يقوم بالتحميل.

وأضاف “زغلول” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ ما تفعله هذه التطبيقات، أنها تحصل على كلمات المرور للشبكات الإلكترونية الخاصة بمن يقومون بتحميلها وتضع كل كلمات المرور في مجموعة دولية، وبالتالي، فإن من يحمل التطبيق يحصل على كلمات مرور شبكات إلكترونية "واي في" مختلفة"، لكنه يكون قد خسر شبكته الإلكترونية نفسها.

وقدم "زغلول" عدة نصائح لتأمين الشبكات الإلكترونية والأشخاص ضد القرصنة، قائلا: "عندما نكون موجودين في أماكن ليست معروفة يجب أن نكون حريصين وألا نجري أي معاملة مالية أو نحمل صورنا أو بياناتنا الشخصية عبر الإنترنت، لأن أصحاب الواي فاي في هذه الأماكن يمكنهم تتبع كل معلومة يتداولها الشخص".

وأوضح: "إذا تم عمل الشبكة hidden، فإن هذا الأمر يحميها من الاختراق، كما يجب ألا نشترك في هذا النوع من التطبيقات التي تمنحنا كلمات مرور الشبكات الإلكترونية".