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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعامل شرع في قتل طليقته بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد 3 سنوات في الشروع بقتل طليقته بمنطقة المطرية.
وتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من احدي المستشفيات بوصول مصابه، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين أن طليق المجني عليها  وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عامل بمحل ملابس، واعترف أنه  نشبت بينه وبين طليقته مشاجرة بسبب رؤية نجله، قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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