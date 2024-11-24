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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. وصول الكينج محمد منير لجنازة محمد رحيم

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
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شهدت جنازة الملحن الكبير محمد رحيم حضورًا مهيبًا من نجوم الفن والموسيقى، وكان من أبرز الحاضرين "الكينج" محمد منير، الذي حرص على الحضور لأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير.

ومحمد رحيم، هو أحد أبرز الملحنين في الوطن العربي، قدم أعمالاً خالدة تعاون فيها مع كبار الفنانين، بما فيهم محمد منير.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وكان قد كتب الفنان تامر حسني على حسابه على إنستجرام: “سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

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