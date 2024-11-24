تقرير تلفيزيوني: رحيم صاحب البصمة المميزة في الموسيقى العربية (فيديو)

فقدت الساحة الفنية فجر أمس واحدا من أبرز مبدعيها،الملحن والشاعر الغنائي محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 45 عاما، تاركا خلفه رصيدا فنيا حافلا بالإبداع والتميز.



وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان "وداعًا محمد رحيم.. صاحب البصمة المميزة في الموسيقى العربية"، وكانت بدايته في عالم الموسيقى بعد دراسته في كلية التربية الموسيقية، وشق طريقه الفني مع الفنان حميد الشاعري الذي كان له الفضل في تقديمه إلى الساحة الفنية.



وأثمر هذا اللقاء عن تعاون مع الفنان عمرو دياب الذي قدم رحيم أول ألحانه من خلال أغنية "وغلاوتك" التي غناها الهضبة وحققت نجاحا كبيرا، وفي عام 1998 كانت نقطة تحول في مسيرته حين تعاون مع عمرو دياب في ألبومه الشهير عودوني ليبدأ بعدها مرحلة جديدة من النجاحات المتتالية.

وعلى مدار مشواره الفني تعاون رحيم مع أرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي مثل وردة الجزائرية ومحمد منير وأنغام وأصالة ونانسي عجرم وإليسا ومحمد حماقي وهشام عباس وشيرين عبد الوهاب.



