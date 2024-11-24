الأمن يضبط 7 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

