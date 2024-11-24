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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط 7 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

البوابة نيوز
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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة ضبط الجرائم التموينية