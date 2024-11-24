8 مصابين جراء قصف إسرائيلي على موقع للجيش اللبناني

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن 8 مصابين بينهم اثنان في حالة حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقع الجيش اللبناني بمنطقة العامرية جنوب صور.

تستمر إسرائيل في استهداف مواقع الجيش اللبناني في الجنوب، حيث طالت الاعتداءات الأخيرة منطقة صور بعد قصفها لعدة قرى حدودية وصرفند.

وفي التفاصيل، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على موقع للجيش اللبناني في منطقة العامرية جنوب صور، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين، وفقًا للمعلومات الأولية.

وفي بيان رسمي، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد أحد الجنود، بينما أصيب 18 آخرون، بينهم عدد من المصابين بجروح بليغة. كما تعرض المركز العسكري في العامرية لأضرار جسيمة نتيجة القصف.

أُفيد أيضًا بأن النيران اشتعلت في مخازن حاجز العامرية بعد تعرضه لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي.

عقب الهجوم، توجهت فرق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي – مركز البازورية التطوعي إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية، حيث تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى المحلي.