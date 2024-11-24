انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر 2024، إن الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، انطلقت صباح اليوم لاختيار أعضاء مجالس الاتحاد بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة مع توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات لاختيار من يمثلهم بمجالس الاتحادات الطلابية بكل كلية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بمواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية حسب الجدول المعلن المعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ستنتهى بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

جدير بالذكر أن إجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، وتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد 17 نوفمبر، تلاها تلقي طلبات الطعون الإثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، وتبعها إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وبدأت الدعاية الانتخابية الخميس 21 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، فيما تجرى جولة الإعادة الإثنين 25 نوفمبر، وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر.