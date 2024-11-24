بـ 145 جنيه.. محافظ البحيرة تطلق أكبر قافلة لتوفير البيض بسعر مخفض

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الأحد، واحدة من أكبر القوافل والتى تعد الثامنة من نوعها خلال الفترة الماضية لتوفير بيض المائدة والسلع الغذائية بالأسعار المخفضة.

جاء ذلك بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بالبحيرة وجهاز مستقبل مصر، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" وتوجيهات مجلس الوزراء لدعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وشهدت الدكتورة جاكلين عازر، اصطفاف السيارات التابعة للقافلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس كامل غانم مدير عام الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومسئول جهاز مستقبل مصر بالبحيرة.

وتضم القافله 10 سيارات تابعة لمديرية الاصلاح الزراعى بالبحيرة ( الهيئة العامة للاصلاح الزراعى) محملة بيض المائدة من إنتاج محطة الزهراء تحت شعار "انتاجنا لابنائنا " لتوفير غذاء صحى وآمن ستتواجد 3 سيارات منهم بمركز دمنهور (بجوار الوحدة المحلية بمنطقة شبرا بدمنهور، ميدان جلال قريطم و أمام مديرية التربيه والتعليم ) كما ستتواجد سيارتين امام الوحدة المحلية بمركز ايتاى البارود وستتوجه الخمس سيارات الأخرى للتمركز بجوار الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وأبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار والمحمودية.

كما تضم القافلة أيضا 3 سيارات تابعة لجهاز مستقبل مصر محملة ايضا ببيض المائدة بالاضافه لسلع غذائية أخرى مثل الزيت والسكر والأرز لتباع بأسعار مخفضة وستتواجد تلك السيارات بمركز دمنهور بجوار مسجد ناصر ودوران افلاقة ومنطقة فاطمة الزهراء بشبرا.

وأكدت محافظ البحيرة انه تم التنسيق مع الإصلاح الزراعى بالبحيرة وجهاز مستقبل مصر لتوفير أكبر كمية ممكنه من بيض المائدة ليتم توزيعه على مراكز المحافظة تحقيقا لأكثر استفادة من القافلة حيث تضم 13 سيارة باجمالى 4600 كرتونة بيض مائدة.

واشارت محافظ البحيرة إلى استمرار عمل المنافذ الثابته بكافة مدن ومراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة دعما لاهالينا بمحافظة البحيرة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بتعديل سعر كرتونة البيض من 150 جنية الى 145 جنية تخفيفا عن كاهل المواطنين.



كما اشارت إلى أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.