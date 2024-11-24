ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم و 1000 لتر زيت مجهول المصدر بالشرقية

شنت مديرة التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وبرفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج والأستاذ مصطفى الشحات للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظة وأسفرت عن ضبط صاحب سوبر ماركت وتاجر جملة لحيازته كمية من زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره قدرها 1000 لتر بواقع واحد طن زيت طعام مجهول وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 12140 جنح الزقازيق.

كما تم ضبط مخزن لصاحب مخبز بلدي وبحوزته 40 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87,5 % والمخصص للمخابز البلدية المدعمة بكمية قدرها 2طن دقيق قام بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6960 جنح الزقازيق

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.