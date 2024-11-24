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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سائق وإصابة طالبين في حادث انقلاب مينى باص مدرسة بدائري المعادي

أرشيفية
أرشيفية
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لقى سائق مصرعه، وأصيب مشرفة وطالبين في حادث انقلاب مينى باص خاص بإحدي المدارس أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المعادى، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفي العام.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري أعلي الطريق الدائري بالمعادي.

وانتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الاسعاف.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن انقلاب مينى باص أعلى الطريق ونتج عنه وفاة السائق وأصيبت مشرفة الباص وطالبين ونقلوا  لمستشفى البنك الأهلي ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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