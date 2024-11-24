جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول: إنتاج عروض الكمبيوتر التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انعقد البرنامج التدريبي

حول : "إنتاج عروض الكمبيوتر التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي" بمدرسة أم الأبطال، بمشاركة 54 طالبًا وطالبة.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية باعتبارها أداة أساسية لتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم الإبداعية.

مُشيداً بالدور الذي تلعبه الجامعة في تنظيم برامج تدريبية تسهم في بناء جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية.

فيما أكدت " دينا أبو المعاطي" على أن هذا التدريب يهدف إلى تمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر لتعزيز التعليم الذكي وإدارة الموهوبين، مشيرةً إلى حرص الجامعة على تطوير برامجها التدريبية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية قدمت المحاضرة الدكتورة إسراء حسام عمر محمد، مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، محاضرات حول تصميم العروض التقديمية التعليمية باستخدام برامج الكمبيوتر وكيفية استخدامها في شرح المواد الدراسية بشكل شيق وفعال.

ركز البرنامج على إكساب الطلاب مهارات تصميم وإنشاء العروض التقديمية بشكل فعال، بما في ذلك إضافة الشرائح، إدراج الصور، استخدام المؤثرات الحركية، وإعداد التوقيتات المناسبة للعروض.

كما تم تسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتصميم الشرائح بما يضمن تقديم محتوى متسلسل ومنظم ومناسب لقدرات الطلاب الاستيعابية.

نظم للبرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

اختتمت الفعالية بتوجيه الشكر لجميع المشاركين والمنظمين، مع التأكيد على دور الجامعة في تزويد الطلاب بالأدوات التعليمية التي تعزز مهاراتهم وتطور أدائهم الأكاديمي.

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