مدير خط نجدة الطفل: حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" تأتي لمواجهة حالات العنف والتنمر

تحدث صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، عن إطلاق حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مؤكدًا، أنّ الأسرة هي الخط الأول والأساسي لتربية الطفل، ومن ثم، كان واجبها توعية أطفالها المتنمرين بخطورة وأضرار هذا السلوك.



وقال «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أطلقت هذه الحملة في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة، لتكون ضمن سلسلة الحملات المتعددة التي يطلقها المجلس منذ عدة أعوام.



وذكر، أنه في الفترة الأخيرة ظهرت حملات عنف ضد الأطفال مثل التمييز والتنمر، ومن ثم، وتدخل المجلس مضطلعا دوره وفقًا للهدف المنشأ من أجله، كما قدم التوعية للمواطنين بخصوص حقوق الأطفال، وكيف يكون هناك تكاتف داخل المجتمع مع أطفالنا، والاهتمام بحقوق الأطفال ونشر ثقافة الاختلاف أيضًا، ونساعد على نشر ثقافة الاختلاف في المجتمع، ونتقبل الآخر ونحاول القضاء على التمييز والتنمر.