عقب جنوح سفينة في القصير.. بدء عمليات تنظيف واسعة في البحر الأحمر بعد تسرب وقودها

بدأت عمليات تنظيف واسعة في البحر الأحمر بعد جنوح سفينة بضائع وتسرب وقودها إلى الشعاب المرجانية قبالة شواطئ مدينة القصير، بينما تم نشر حواجز مطاطية لمنع انتشار البقعة الزيتية.



تشهد الشعاب المرجانية في القصير تهديداً بسبب جنوح سفينة وتسرب وقودها، فيما تعمل فرق الإنقاذ على احتواء البقعة الزيتية قبل أن تتسبب في كارثة بيئية.

من جانبها، تعمل فرق الإنقاذ منذ ساعات الفجر الأولى، على احتواء البقعة الزيتية الناتجة عن جنوح سفينة في القصير.ط، وتم نشر حواجز مطاطية لمنع انتشار التلوث.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، أن سفينة الشحن ،في "VSG GLORY" التي جنحت قبالة سواحل مدينة القصير على البحر الأحمر كانت في طريقها من اليمن إلى ميناء سفاجا محملة بشحنة من الردة.



وأكدت المصادر أن الحادث نتج عن عطل مفاجئ في أحد محركات السفينة، مما استدعى تدخل السلطات البحرية التي أرسلت قاطرة لسحب السفينة من منطقة الشعاب المرجانية ونقلها إلى ميناء آمن.

هذا وقد أبلغت الجهات المعنية بوقوع الحادث، وتم إبلاغ جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر لتقييم الأضرار البيئية التي قد تكون نتجت عن جنوح السفينة، لا سيما على الشعاب المرجانية.

جدير بالذكر، أن سواحل مدينة القصير، قد شهدت، الجمعة، شحوط سفينة شحن مصرية بالقرب من مناطق الشعاب المرجانية

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا يفيد بشحوط سفينة تدعى VSG GLORY أمام أحد المنتجعات السياحية بمدينة القصير.

تم إخطار كافة الجهات المعنية، وجهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر، لبيان وجود خسائر طالت الشعاب المرجانية من عدمها.