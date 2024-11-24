الجيش الأردني يعلن إحباط محاولتي تسلل واعتقال 6 آخرين

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، إحباط محاولتي تسلل على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية الحدودية ومقتل أحد المتسللين وإلقاء القبض على 6 آخرين، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تسلل فجر اليوم الأحد، من شخص قادم من الأراضي السورية، ضمن نطاق مسؤوليتها.

وأوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى القبض على المتسلل وتحويله إلى الجهات المعنية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكامل قوتها وحرصها على استخدام كافة الإمكانات المتاحة للتصدي لمثل هذه العمليات، والحد من عمليات التسلل والتهريب، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.