منتخب العاملين بجامعة قناة السويس يحقق انتصاره الأول في دوري المحافظة

حقق منتخب العاملين بالجامعة فوزا مستحقا على فريق التربية والتعليم بهدف مقابل لا شيء.

أقيمت المباراة على أرض الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد، وسط أجواء تنافسية كبيرة.

جاء هذا الإنجاز بإشراف الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، وبمتابعة الدكتور أحمد ربيع، رئيس اللجنة الرياضية بالجامعة.

هذا وتمكن اللاعب أحمد علي من إحراز هدف المباراة الوحيد، ليقود فريق الجامعة إلى تحقيق انطلاقة قوية في منافسات الدوري.

تُعد هذه المباراة الأولى تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمد حسن، الذي أعرب عن سعادته بالأداء الجماعي للفريق.

تشكل الفريق من الكابتن محمد حسن مديرا فنيا، وشارك في حراسة المرمى كل من محمد عيد وأحمد كمال، بينما تألّق اللاعبون أيمن رفعت، حسام حسني، أحمد السيد، أحمد علي، أحمد عادل، عمر صلاح، أحمد ناصر، ومحمد مصطفى في تحقيق هذا الفوز.

ويستعد منتخب جامعة قناة السويس لمباراته المقبلة أمام فريق التعمير، المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم. ويتطلع الفريق إلى تقديم أداء مميز لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز موقعه في الدوري.

هذا الفوز يمثل خطوة أولى هامة نحو تحقيق لقب دوري المحافظة، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة للرياضة والأنشطة المختلفة.