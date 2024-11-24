الحكومة الأردنية: ما جرى من اعتداء على قوات الأمن نعتبره حادثا إرهابيا

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن ما جرى فجر اليوم /الأحد/ من اعتداء نعتبره حادثا إرهابيا، حيث إن الأردنيين يرفضون الاعتداء على رجال الأمن بشكل قاطع، ويلتفون حول قواتهم الأمنية وجيشهم في واجبهم المقدس للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.



وبين الناطق - في تصريحات صحفية اليوم - أن رجال الأمن العام الذين تعرضوا لغدر من خارج على القانون استهدف حياتهم، قاموا بواجبهم الوطني والاحترافي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأوضح أن تقارير وردت للجهات المعنية، قبل ساعات الفجر حول اعتداء تعرض له رجال الأمن العام من قبل شخص باستخدام سلاح أوتوماتيكي، وقاموا بالتعامل معه وتطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مرتبات الأمن العام ومقتل المعتدي.

وأكد ضرورة إعلاء حالة الوعي الوطني من قبل المواطنين كافة، والقوى السياسية والحزبية المختلفة، و"أن ندرك تماما اللحظة الأمنية التي يعيشها الإقليم".

وقال الناطق "نعمل في الأردن بكل طاقتنا لتحصين بلدنا من هذه الأخطار"، مبينا أن الأردن المستقر والقوي هو الأقدر على الدفاع عن مصالح أمته وفي الصفوف الأمامية لذلك، داعيا إلى أن "نكون صفا واحدا وقوة صلبة في التعامل مع التحديات المختلفة التي نواجهها".