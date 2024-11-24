"سلامة الغذاء" تنفذ حملات تفتيشية موسعة على الأسواق بالمحافظات

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمحافظة الغربية، 32 حملة تفتيشية موسعة على 225 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 آلاف عبوة أعشاب منتهية الصلاحية، 400 كجم فلفل أحمر غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 40 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 7 منشآت غذائية بفرع الهيئة بمحافظة الغربية.

وتم تنفيذ 17 قرار للنيابة العامة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن ونصف (لحوم مصنعة، دواجن، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم ضبط 603 كجم دواجن ولحوم متغيرة الخواص الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والوحدة المحلية والموازين وتم المرورعلى عدد10 منشآت غذائية.

كما قام الفرع بالمشاركة في معرض الوادي الجديد الزراعي بأرض المعارض بمدينة الخارجة، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون بين وزارتي الزراعة والصناعة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 24 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 147 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، تمى الأمديد، دكرنس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 1 طن و نصف شراب جلوكوز غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وديوان عام المحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ساقتله وبندر سوهاج، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، خل، حلويات).

كما قام الفرع بتنفيذ 11 حملة تفتيشية على عدد 36 منشأة غذائية في نطاق (نجع هلال، البلينا، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على 68 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، حوش عيسى)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 45 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 6 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 24 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخبوزات ومواد غذائية متنوعة) كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 79 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، فاقوس، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 17 حملة تفتيشية على 73 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، منوف، الباجور، السادات، تلا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا عدة حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على 12 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (مكرونة، فاصوليا معبأة)، وتم إعدام كمية من الفاكهة والخضراوات (بصل، بطاطس، برتقال) لظهور علامات فساد (أعفان) عليها، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتسجيل والإلتزام بتطبيق اشتراطات الهيئة واستكمال إجراءات الترخيص.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، أجبان، حلوى .. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

كما قام الفرع بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.