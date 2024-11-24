مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٥.. سنوات من الريادة الفنية.. القاهرة منارة العرب وأفريقيا وعاصمة الفنون

انتهت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ ٤٥، في دورة استثنائية تحمل أبعاد إنسانية، ومسؤولية فنية وثقافية كبري، للمهرجان الأهم عربياً وأفريقياً.

تأتي الحالة الاستثنائية للدورة الـ ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي، نظراً للعدوان الإسرائيلي المجرم، والمجازر الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجاه أشقائنا العرب في فلسطين ولبنان، وهو ما أجل الدورة من العام الماضي، مع بداية العدوان علي قطاع غزة.

القاهرة منارة العرب وإفريقيا ومهد الفنون والثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أهم المهرجانات الدولية السينمائية علي مستوي العالم، وهو حدث له ثقل كبير علي المستوي الفني دولياً، ويأتي ذلك لتصنيف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من ١٥ مهرجان ضمن الفئة "أ"، من قبل الإتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، وهو ما مثل إعتماد وثقل دولي للمهرجان الأهم والأبرز علي مستوي العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

أحجار كريمة علي تاج القوي الناعمة العربية

تقلد منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عدد كبير من نجوم الفن المصري، وأسماء كبيرة لها تاريخ فني عظيم، وأبرز تلك الأسماء الكاتب سعد الدين وهبة، والذي قدم للفن كثيراً، حيث قدم كتابات في المسرح والسينما والتلفزيون، وتولي رئاسة المهرجان لمدة ١٢ عام، وصل خلالها المهرجان إلي مكانة كبيرة علي المستوي الدولي.

المخرج كمال الشيخ، وهو أهم مخرجي السينما في عصر انطلاقتها، وقدم عدد كبير من الأفلام السينمائية، ونجح في حجز مكانة كبيرة من خلال مسيرة فنية حافله بالأعمال.

الدكتور عزت ابو عوف، والذي قدم لكل ألوان الفنون علي مستوي عالم السينما والدراما والموسيقي الكثير من الأعمال.

وتولي رئاسة المهرجان لسبع دورات نجح من خلالها في تقديم صورة مشرفة عن المهرجان، وحفظ مكانته الدولية.

السيناريست والمنتج محمد حفظي، والذي يهتم طوال الوقت بالفن للدرجة التي جعلته يتوسع من مجال الكتابة إلي مجال الإنتاج، وخاصةً الأعمال التي يري أن لها قيمة فنية وما تسمي بأعمال المهرجانات، حتي لو لم تنل النجاح الجماهيري.

الفنان حسين فهمي، أحد نجوم السينما والدراما، لعائلة فنية هو وشقيقة الراحل مصطفى فهمي، ونجح الفنان حسين فهمي في تقديم العديد من الأعمال السينمائية الهامة علي مدار تاريخه، وبعمل الفنان حسين فهمي طوال الوقت علي تطوير المهرجان بما يواكب التحديات والتنافسية الدولية.

ولكل من هؤلاء الأسماء، باع طويل في الفن، وقدم العديد من خلال رحلة كبيرة وحافلة لخدمة الفن كل حسب مجاله ورؤيته.

فعاليات وأنشطة فنية متبادلة

يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو واحد من أهم التجمعات الدولية لكل صناع الفن والسينما علي مستوي العالم، لما له من طبيعة خاصه، من شمولية وتنوع فني وتبادل الخبرات والثقافات لكل الدول علي مستوي العربي والعالمي، وما يشمله من ندوات وفعاليات خاصه بالصناعة وكل تحدياتها، وما تسمح به تلك التجمعات الدولية من تبادل لكل الأفكار والرؤى المستقبلية حول صناعة السينما وما آلت إليه.

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ملتقي حقيقي لكل المبدعين ومحبي السينما، وعنصر جذب كبير خاصةً وأنه يحتضن طوال الوقت الشباب والمبدعين، ويعمل علي صهر تلك المواهب داخل العملية السينمائية والكشف عنهم ودعمهم، من خلال الوقوف بجانب التجارب الشبابية.

دعم فلسطين

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن فيلم الافتتاح للدورة الـ ٤٥، هو الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة»، في رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية من خلال المهرجان.

إلي جانب أن دعم السينما الفلسطينية أمر موجود بشكل كبير خلال الدورة، وهو دور لابد من التأكيد عليه من خلال كل الفعاليات الفنية الخاصة بفلسطين ولبنان.

وأكد الفنان حسين فهمي أن الدورة الماضية تم تأجيلها بسبب العدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة، ولا يمكن التأجيل لدورتين متتاليتين

وكرمت إدارة المهرجان في دورته الـ٤٥، الفنان أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج يسري نصر الله بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والمخرج دانيس تانوفيتش.