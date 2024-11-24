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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية

اللواء محب حبشي -
اللواء محب حبشي - محافظ بورسعيد الجديد
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وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، برفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، ونشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار بغزارة.

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس الغير مستقرة، فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

وشدد على المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكدا على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، مع التنسيق المستمر بين غرف العمليات بالمحافظة والأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وانتشار أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وموافاة غرفة العمليات بالمحافظة بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

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