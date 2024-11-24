تمهيدا لافتتاحهم.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا ونبروه

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية جولة تفقدية لمستشفى نبروة وطلخا ومركز طب أسرة الجنينة وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية تمهيداً لافتتاحهم بعد تطويرهم خلال أيام .
استهل مدكور الجولة بتفقد مستشفى طلخا و استمع لشرح تفصيلى من الدكتورة لميس حمدى مدير المستشفى حول التجهيزات النهائية برفع كفاءة قسمى العناية والعمليات فضلاً عن شبكة الغازات بالمستشفى .
وتابع وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على المبنى الجديد لمركز طب أسرة الجنينة والذى تم إنشاؤه بتكلفة 30 مليون جنيه ويتكون من دورين الأول 10غرف والثانى نحو 14 غرفة جميعها تعمل لتقديم خدمات الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية .
واستكمل وكيل الوزارة الجولة بتفقد مبنى الإستقبال والطوارىء الجديد بمستشفى نبروه ورافقه خلال الجولة الدكتور إسلام حامد مدير مستشفى نبروه والدكتور أحمد المصرى نائب المدير والدكتورة داليا عكاشة مدير الإدارة الصحية بنبروه .
فيما يتكون المبنى 10 غرف منها 7 لإستقبال المرضى تضم 13 سريراً وغرفة لحالات العقر بالإضافة لمخزن للأدوية واستراحة للاطباء ومكتب لخدمة المواطنين .