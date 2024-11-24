بنمو 160%.. "أبو ظبي الأول مصر" يحقق 21.3 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، عن نتائجه المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا أداءً ماليًا استثنائيًا عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال الفترة 21.3 مليار جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 160% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وعند استبعاد تأثير فروق تغير سعر الصرف، بلغت نسبة النمو في نتائج النشاط الأساسي للبنك 153%، مما يؤكد استمرار قوته المالية.

أداء مالي قوي

سجل البنك نموًا ملحوظًا في محفظة القروض والسلفيات التي ارتفعت بنسبة 45% لتصل إلى 125.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. كما شهدت إجمالي أصول البنك نموًا بنسبة 39% لتبلغ 410 مليار جنيه، مما يعكس توسع البنك وتعزيز وجوده في القطاع المالي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 26% لتصل إلى 252.2 مليار جنيه، مما يُظهر ثقة العملاء الكبيرة بالبنك واستقراره المالي.

وفي جانب حقوق الملكية، ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بنسبة 62% لتصل إلى 54.5 مليار جنيه، مما يدعم قدرة البنك على تعزيز قاعدته الرأسمالية وضمان استدامة مرونته المالية.

إيرادات متزايدة

حقق البنك نموًا لافتًا في صافي الدخل من العائد الذي بلغ 23.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 113% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مستفيدًا من إدارته الفعالة لأسعار الفائدة واستغلاله للفرص السوقية. كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا بنسبة 31% ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر إيراداته.

تصريحات الإدارة

وفي تعليق على هذه النتائج، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر:"تُبرز نتائج الربع الثالث من عام 2024 قوة ومرونة استراتيجية البنك. إن الأداء المالي القوي يعكس نجاحنا في تنفيذ خططنا التنموية واستجابتنا لتغيرات السوق. سنواصل تركيزنا على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة، مع ضمان تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا."

رؤية مستقبلية

تعكس هذه النتائج النهج الاستراتيجي الراسخ لبنك أبوظبي الأول مصر، القائم على التوسع المدروس وإدارة المخاطر بفعالية. ومع استمرار البنك في تطوير خدماته وتوسيع نطاق عمله بالسوق المصري، يرسخ مكانته كواحد من البنوك الرائدة ويواصل تحقيق نمو مستدام يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.