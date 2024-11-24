3970 رسالة غذائية مصدرة والموالح على رأس قائمة الفواكه خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 44 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 16 - 22 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 36 زيارة، وأصدرت الإدارة 881 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 664 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3970 رسالة بنحو 162 ألف طن لعدد 1410 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 680 صنف من دقيق وخضروات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 12 ألف طن، يليها البصل بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 60 صنف بنحو 40 ألف طن.

كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تليها المانجو بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنف بنحو 35 ألف طن.



ومثلت السعودية والسودان وروسيا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 172 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 674 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 610 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 580 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1650 رسالة بنحو 366 ألف طن لعدد 745 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 180 صنف من قمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، أمريكا واستراليا.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 390 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 360 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 54 منتج و7 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 540 منتج جديد، وأصدرت 39 شهادة بيع حر.

كما نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 11 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 1 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 27 شكوى وجاري فحص 16 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 771 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، الغردقة والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 768 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 487 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 356 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية، سوهاج، المنوفية، الفيوم، البحر الأحمر، القاهرة والجيزة.



وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 6 مخازن خلال الأسبوع الماضي في محافظتي الدقهلية وسوهاج.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الفيوم والشرقية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 77 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر والسويس.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 602 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 43 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 5 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظتي الجيزة والاسماعيلية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 9 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية والشرقية.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 13 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجيل 6 مصانع وموردي الأسماك خلال الأسبوع الماضي.