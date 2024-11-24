فعاليات طبية وتوعوية بمبادرة "أحسن ناس" بنادي أسوان الرياضي

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان فعاليات طبية وتوعوية متميزة بنادي أسوان الرياضي، وذلك ضمن مبادرة "أحسن ناس" التي تشرف عليها إدارة رضاء المنتفعين، وتهدف إلى تعزيز صحة وسلامة أبناء المحافظة ، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز صحة وسلامة المواطنين .
شملت الفعاليات تحاليل طبية للرجال وللسيدات بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وضمان صحة أفضل للمواطنين.
تعريف المواطنين بهيئة الرعاية الصحية ودور الهيئة في تقديم الخدمات الطبية
كما تضمنت الفاعليات تعريف المواطنين بهيئة الرعاية الصحية ودور الهيئة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ، بالإضافة لتوزيع بروشورات تعريفية تحتوي على معلومات تفصيلية حول كيفية الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
وقد شهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود الهيئة في تقديم خدمات طبية متكاملة تهدف إلى الوقاية وتعزيز الوعي الصحي.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بأسوان بتحقيق رضا المنتفعين، وتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة تسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام.