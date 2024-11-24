جمال عفيفي: مصر نجحت في بناء بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الخارجية خلال 10 سنوات

تحدث الكاتب الصحفي جمال عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام عن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز».

وقال «عفيفي» إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مهم جدًا، مشيرًا الى أنَّ مصر خلال الـ10 سنوات الماضية استطاعت وضع بنية تحتية حقيقية لجذب الاستثمارات الخارجية، وأصبحت مصر بعد عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال السنوات الماضية آمنة من أجل جذب الاستثمار الخارجي، كما أن وجود رئيس المنتدي الاقتصادي العالمي في القاهرة تأكيد على ذلك.



ولفت إلى إشادة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بما حققته مصر في المجال الاقتصادي والاستثماري، موضحًا أن هذا اللقاء يؤكّد أنَّ مصر أصبحت دولة آمنة للمستثمر الأجنبي، ويستطيع أن يأتي الى مصر ويستثمر، وسيكون الاستثمار آمنا، متابعًا أنَّه «خلال السنوات الماضية كانت هناك استثمارات كبيرة داخل الدولة المصرية، إذ أن مصر تمتلك القدرة والمجالات الكبيرة والضخمة في مجالات الاستثمار والزراعة والصناعة والسياحة، فأصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمار».