فيديو.. تكريم الفنان ممدوح الأطرش في أيام قرطاج المسرحية تقديرًا لمسيرته الفنية

قالت نصاف بن حفصية، المستشارة الفنية لأيام قرطاج المسرحية، إنّ المكرمين في الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان تتم وفقا لمدى المساهمة بمسار فني ومخزون ثقافي ومسرحي، إذ جرى اختيار الفنان الكبير سامي الجمعان من السعودية لنضاله الكبير لمدة 40 عام بالكتابة المسرحية.

وأضافت «بن حفصية»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك الكثير من الشباب الآخرين جرى تكريمهم، كونهم وهبوا حياتهم للمسرح، مشيرة إلى أنّ جرى تكريم الفنان ممدوح الأطرش من سوريا، إذ إن المسابقة الدولية «أيام قرطاج المسرحية» تعتبر تنويع واعتراف بمسيرة فنية ذاخرة في الميدان.

وتابعت المستشارة الفنية لأيام قرطاج المسرحية: «تم اختيار العرض الصيني عودة النجم ليكون العرض الافتتاحي للدورة الـ25 للمهرجان، إذ إنه اختيار فني، كما أنه جرى الاتفاق أن يشمل الافتتاح عرض عالمي أول يحتوي على عناصر العرض الجديدة».