ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. تكريم الفنان ممدوح الأطرش في أيام قرطاج المسرحية تقديرًا لمسيرته الفنية

نصاف بن حفصية ـ
نصاف بن حفصية ـ المستشارة الفنية لأيام قرطاج المسرحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت نصاف بن حفصية، المستشارة الفنية لأيام قرطاج المسرحية، إنّ المكرمين في الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان تتم وفقا لمدى المساهمة بمسار فني ومخزون ثقافي ومسرحي، إذ جرى اختيار الفنان الكبير سامي الجمعان من السعودية لنضاله الكبير لمدة 40 عام بالكتابة المسرحية.

وأضافت «بن حفصية»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك الكثير من الشباب الآخرين جرى تكريمهم، كونهم وهبوا حياتهم للمسرح، مشيرة إلى أنّ جرى تكريم الفنان ممدوح الأطرش من سوريا، إذ إن المسابقة الدولية «أيام قرطاج المسرحية» تعتبر تنويع واعتراف بمسيرة فنية ذاخرة في الميدان.

وتابعت المستشارة الفنية لأيام قرطاج المسرحية: «تم اختيار العرض الصيني عودة النجم ليكون العرض الافتتاحي للدورة الـ25 للمهرجان، إذ إنه اختيار فني، كما أنه جرى الاتفاق أن يشمل الافتتاح عرض عالمي أول يحتوي على عناصر العرض الجديدة».

أيام قرطاج المسرحية الفنان ممدوح الأطرش الفنان الكبير سامي الجمعان