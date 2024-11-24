بالصور.. انتشار معدات وسيارات شفط مياه الأمطار بشوارع بورسعيد

انتشرت الأطقم الفنية ومعدات وسيارات سحب وشفط المياه بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، صباح اليوم الأحد، لسرعة إزالة وسحب المياه، تزامنًا مع سقوط الأمطار بغزارة اليوم، تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي.

وبدأت الأجهزة التنفيذية التعامل مع مياه الأمطار وسحبها من جميع الأحياء، كما كثفت استعداداتها لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، شدد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال تساقط الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار، ومتابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، فضلا عن التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية لمنع التكدس وتيسير الحركة المرورية خلال سقوط الأمطار.

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