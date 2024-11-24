أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة.. البلاد تشهد منخفضا جويا أوروبيا.. وخبراء يقدمون للمواطنين نصائح مهمة

منخفض جوي أوروبي تتعرض له البلاد اليوم الأحد، مما يؤدي إلى اضطراب حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فضلا عن تأثر عدة مناطق بسقوط الأمطار ونشاط الرياح، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تنخفض بقيم تتراوح ما بين (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

نشاط الرياح

وتابعت، أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، ورصدت خرائط الطقس نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح (50:40 كم/ س)، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

نوهت الأرصاد الجوية، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (85/60 كم/ س) وارتفاع الموج 4-5 أمتار، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وسرعة الرياح 70/60 كم/ س)، وارتفاع الأمواج (4:3) أمتار.

نصائح هامة للمواطنين خلال هذا الطقس

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب الجواكيت عند الخروج، وضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم القيام نهائياً بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

منخفض جوي أوروبي

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءًا من اليوم الأحد هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية، وذلك نتيجة للتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع هواء بارد قطبي في الطبقات العليا.

وأوضحت الدكتورة منار، أنه يتزامن ذلك مع كتل هوائية شمالية على سطح الأرض قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ليكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بين 4 و5 درجات مئوية في أغلب محافظات البلاد، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجات مئوية في فترة النهار.

سقوط الأمطار

وأضافت، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار في محافظات شمال البلاد، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة قد تصل لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في مناطق من سيناء وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

ونصحت المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، مع ارتداء معطف عند الخروج في فترات الليل وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، إذ أننا نشعر في الفترات المقبلة بزيادة البرودة في فترات النهار وفترات الليل، ويجب القيادة بهدوء في الساعات الأولى من الصباح الباكر لتجنب الشبورة المائية.

كما يؤكد الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن الطقس اليوم مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم ما بين (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، وتسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وهناك اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وناشد "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والاهتمام بالتحذيرات التي تطلقها.