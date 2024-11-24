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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد انقطاع أكثر من عامين.. وفد من"سلامة الغذاء السعودية” يزور القاهرة

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء
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يبدأ وفدًا فنيًا تابع لهيئة الغذاء والدواء السعودية زيارته لفحص المنشأت المصرية اليوم، تمهيدًا لإعتمادها ضمن القائمة البيضاء المسموح لمنتجاتها بدخول السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن وفدًا فنيا تابعا لهيئة الغذاء والدواء السعودية يبدأ زيارته لمصر في الفترة من 24 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2024، يقوم خلالها بزيارة أول 15 منشأة غذائية، وذلك بعد توقف الزيارات لأكثر من عامين ونصف العام، حيث كانت آخر زيارة تمت في مارس 2022 .

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد بداية لسلسلة متتابعة من الزيارات الفنية التي تعتزم الهيئة السعودية إجراءها لعدد من المنشأت المصرية والتي من شأنها دعم التنافسية وزيادة الصادرات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العربية نظرًا لما يتمتع به القطاع الرقابي على سلامة الغذاء بمصر من قوة واحترافية مستندة إلى الأسس العلمية ونظم تقيم المخاطر والتتبع.
 

ونوه إلى أن هيئة سلامة الغذاء المصرية بذلت جهودًا حثيثة  في التواصل مع الجانب السعودي من خلال عقد زيارات متكررة وإجراء العديد من المباحثات والتواصل المستمر بين الجانبين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية للمنتجات الغذائية المختلفة مثل الفاكهة والخضر ومنتجاتهما، الألبان ومنتجاتها، وعسل النحل بالإضافة لإمكانية دراسة تصدير البيض المبستر والأسماك ذات المنشأ الأوروبي وغيرها من المنتجات، استكمالًا لدور الهيئة في دعم و تعزيز صادرات قطاع الصناعات الغذائية والزراعية المصرية. 

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