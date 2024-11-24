محافظ أسوان: حققنا إنجازا ملحوظا بملف التصالح خلال الـ 5 أشهر الماضية

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود في ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأشار المحافظ الى انه بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح 21,382 طلبًا، تم البت في 15,898 طلبًا منها بنسبة إنجاز 74.3%، بينما تم إصدار شهادات البيانات لـ 6,711 مواطنًا من إجمالي 7,368 متقدمًا، بنسبة إنجاز 91.5%.

وأكد المحافظ ، ضرورة تحفيز وتشجيع المواطنين للاستفادة من هذه "الفرصة الذهبية"، مشددًا على أهمية التعاون والتكاتف بين كافة الأطراف المعنية لاستمرار الدفع قدمًا في إجراءات التصالح.

وأشار إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقًا لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وتماشيًا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ بضرورة دعم المراكز التكنولوجية بمدخلين بيانات من القرى لتعزيز العمل على المنظومة وتحقيق سرعة الإنجاز، وتواجد مندوب من اللجنة الفنية لمراجعة الطلبات الجديدة.

كما شدد على أهمية التنسيق مع جهات الولاية على الأراضي لاستكمال الإجراءات اللازمة بسرعة، بما يضمن حل العقبات بشكل يومي.

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