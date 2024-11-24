الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة بلدات في محافظة الخليل

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/ الأحد/، عدة بلدات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "وفا"- أن قوات الاحتلال داهمت قرية الطبقة جنوب الخليل وفرضت إغلاقا على الطرق المؤدية إليها. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت بلدات يطا والسموع جنوبا، وحلحول شمالا، وإذنا غربا، وبني نعيم شرقا، وعدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل خلال المداهمات وعبثت بمحتوياتها.

وشددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، ومن إجراءاتها في البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية، وأعاقت وصول طلاب مدرسة قرطبة في تل الرميدة وسط الخليل قبل السماح لهم بالمرور.

وفي سياق متصل.. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز جبع العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع، ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والبيرة والقدس.