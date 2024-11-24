وزير التموين يتفقد عددا من المشروعات بالغربية

يتفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عددًا من المشروعات الإنتاجية والخدمات والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، بمحافظة الغربية.

حيث استعرض اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أبرز الجهود التنموية والمشروعات الجارية في مجال التموين والتجارة الداخلية لخدمة مواطني المحافظة.

وتعتبر زياره الوزير للمحافظة هي أول زيارة رسمية واستقبله المحافظ صباح اليوم الأحد، بمكتبة بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ، الأستاذ أحمد عبود وكيل وزارة التموين في الغربية.

وأشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مؤكدًا على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات التي قد تواجه قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن المحافظة تعمل جاهدة لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الكبير الذي تلعبه محافظة الغربية في دعم المنظومة التموينية مؤكدا ان وزارة التموين تواصل جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، وتعمل على تحسين الخدمات من خلال تطوير مكاتب التموين والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى تعزيز دور شركات الجملة لتوفير السلع للمواطنين”.