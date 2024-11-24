ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة بينما غادر عدد 11 سفينة، رغم هطول امطار متقطعة على محافظة دمياط كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( ANDERMATT ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23191 طن تشمل : 10704 طن يوريا و 841 طن كلينكر و 5419 طن رمل صب و 927 طن ملح صب و 5300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17277 طن تشمل : 8823 طن قمح و 2000 طن عدس و 2220 طن حديد و 2524 طن ابلاكاش و 750 طن بضائع متنوعة و 3000 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 980 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2130 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 750 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3146 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128346 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199530 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2423 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، و عدد 9 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 4572 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 4839 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4700 حركة .