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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعرف على الرموز الروحية لصوم الميلاد

ارشيف
ارشيف
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يستعد الاقباط للاحتفال بصوم الميلاد الذي يحمل في طياته رموزا روحانيه عميقة تتنوع بين التوبة و الانتظار والعطاء،هذا الصوم الذي  يرمز الي  لاستقبال ميلاد المسيح، حيث يجمع بين الزهد والصلاة والتأمل الروحي في انتظار الخلاص الإلهي.

الرموز الروحية لصوم الميلاد:
١- رمزية الرقم 43 في صوم الميلاد:
-شرح تقسيم الصوم (40 يومًا لصوم موسى + 3 أيام لنقل جبل المقطم).
-دلالة الرقم 40 في الكتاب المقدس، مثل صوم السيد المسيح في البرية.
٢-الدعوة إلى السلام الداخلي:
- كيف يساعد الصوم على التصالح مع النفس والآخرين استعدادًا للعيد.
- الميلاد كعيد للسلام والمحبة.
٣-البعد الروحي للطعام النباتي:
- التركيز على البساطة والزهد، وكيف يرتبط ذلك برسالة المسيح عن التواضع.
-مقارنة بين الامتناع عن الأطعمة الجسدية والامتناع عن الخطايا.
٤-أهمية أعمال الخير خلال الصوم:
-الصوم ليس فقط عن الامتناع عن الأكل، بل هو فرصة لزيادة أعمال المحبة ومساعدة المحتاجين.
٥-الصوم كفرصة لتحقيق المستحيل:
إيمان الناس بأن الله يحقق ما يبدو مستحيلًا خلال هذه الفترة.

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